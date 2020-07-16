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Çelik ihracatçıları ABD'den "ek vergi zararını" isteyecek

Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Başkanı Adnan Aslan, "(ABD Başkanı Donald) Trump'ın yüzde 25 oranındaki keyfi ek vergisinden ötürü ihracatçımız zarara uğradı; zararın karşılanmasını talep edeceğiz" dedi.

Çelik ihracatçıları ABD'den
16.07.2020 15:17 | Son Güncelleme: 16.07.2020 15:17

Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Başkanı Adnan Aslan, "(ABD Başkanı Donald) Trump'ın yüzde 25 oranındaki keyfi ek vergisinden ötürü ihracatçımız zarara uğradı; zararın karşılanmasını talep edeceğiz" dedi.

Trump, Mart 2018'de çelik ithalatının ABD çelik endüstrisini üretim gereksinmelerini yeterince karşılayamayacağı bir noktaya kadar zayıflatmakla tehdit ettiğini savunmuş ve yetkisini kullanarak dünyanın dört bir yanından çelik ithalatına yüzde 25 tarife getirmişti.

Trump daha sonra Ağustos ayında Türkiye'den çelik ithalatında vergileri yüzde 50'ye kadar ikiye katladığını açıklamıştı. ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi, Trump'ın Türkiye'den çelik ithalatına yönelik ek vergi uygulamasının anayasaya aykırı olduğuna karar verdi.ÇİB Başkanı Aslan, ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi'nin kararını şöyle değerlendirdi: "Trump'ın arkasında hiçbir gerekçesi olmadan, sadece Türkiye'ye uyguladığı yüzde 25 ek vergi çelik ihracatçısını zarara uğrattı. "ABD Başkanı, mahkeme kararından önce bize uyguladığı ek vergiyi kaldırdı ancak bu haksız karar geceden gündüze denecek bir zaman diliminde alındı. "İhracatçımız bu karara gemilerde ve limanlarda yakalanmıştı. "İki yıldır bu dava ile uğraşıyorduk ve hak sonunda yerini buldu. "Dava temyize gitmezse doğan zararımızın iadesini ABD gümrüklerinden talep edeceğiz."Temyiz yolu olursa aynı başvurumuzu üst mahkemelere de taşıyacağız."Türkiye'nin 2017'de toplam çelik ihracatının yüzde 15'i ABD'ye gerçekleştiriliyordu. Bu oran bugün yüzde 3.0 düzeyinde bulunuyor. ABD hali hazırda Güney Kore, Avustralya, Brezilya, Arjantin, Meksika ve Kanada'ya özel kota açmış durumda. Bu ülkelerden ithal ettiği çelik ürünlerinden vergi almıyor.ÇİB Başkanı Adnan Aslan, mahkeme kararının dünyada Türk çelik sektörüne yönelik haksız uygulamaların kalkması açısından referans niteliğinde olduğunu ifade etti ve ekledi: "Aynı mücadeleyi AB ile de sürdürüyoruz. Bölge ülkelerine 2018'de 8.5 milyon ton çelik ihracatı gerçekleştirirken bugün bu rakam 5 milyon ton seviyelerine indi."

 


Kaynak: DHA

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