Çelik: "İdlib'teki kararlılık tereddütsüz ve tavizsiz bir kararlılıktır"
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Çelik: "İdlib'teki kararlılık tereddütsüz ve tavizsiz bir kararlılıktır"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin milletvekilleriyle bir araya geldiği kahvaltı sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

27.02.2020 12:57 | Son Güncelleme: 27.02.2020 13:01
Çelik:

Sözcüsü 'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı 'ın partisinin milletvekilleriyle bir araya geldiği kahvaltı sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. (1)

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Çelik: "İdlib'teki kararlılık tereddütsüz ve tavizsiz bir kararlılıktır"
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