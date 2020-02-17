Çelik: "(İdlib) Rejimin ateşkes ihlalleri 20 bin civarına ulaşmıştır"
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Çelik: "(İdlib) Rejimin ateşkes ihlalleri 20 bin civarına ulaşmıştır"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in basın toplantısındaki konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sürerken düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

17.02.2020 19:34 | Son Güncelleme: 17.02.2020 19:37
Çelik:

Sözcüsü 'in basın toplantısındaki konuşması - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sürerken düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (1)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Çelik: "(İdlib) Rejimin ateşkes ihlalleri 20 bin civarına ulaşmıştır"
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