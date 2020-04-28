Çelik: "(İBB'nin çocuklara dağıttığı bildiri) Kardeşliğimize dönük bir sabotajdır"
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Çelik: "(İBB'nin çocuklara dağıttığı bildiri) Kardeşliğimize dönük bir sabotajdır"

AK Parti MYK toplantısı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısı devam ederken basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Çelik: '(İBB'nin çocuklara dağıttığı bildiri) Kardeşliğimize dönük bir sabotajdır'
28.04.2020 18:41 | Son Güncelleme: 28.04.2020 18:44

AK Parti MYK toplantısı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısı devam ederken basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

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AK Parti Sözcüsü Çelik: "İstanbul Büyükşehir Belediyesinin çocuklara dağıttığı provokatif bildiri, kardeşliğimize dönük sabotajdır."

Çelik: '(İBB'nin çocuklara dağıttığı bildiri) Kardeşliğimize dönük bir sabotajdır'

Kaynak: AA

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