Çelik: "(İBB'nin çocuklara dağıttığı bildiri) Kardeşliğimize dönük bir sabotajdır"
AK Parti MYK toplantısı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısı devam ederken basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
28.04.2020 18:41 | Son Güncelleme: 28.04.2020 18:44
AK Parti MYK toplantısı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısı devam ederken basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
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AK Parti Sözcüsü Çelik: "İstanbul Büyükşehir Belediyesinin çocuklara dağıttığı provokatif bildiri, kardeşliğimize dönük sabotajdır."
Kaynak: AA