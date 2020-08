Çelik: Hiç kimse siyasi sistemimize müdahale edemez AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD Başkan adayı Joe Biden'ın sözlerine ilişkin, "Sözlerinin siyaset bilimi anlamında tam anlamıyla darbecilik olduğunu fark ettiği için 'darbeyle değil seçimle yapacağım' diye ekleme yapıyor.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD Başkan adayı Joe Biden'ın sözlerine ilişkin, "Sözlerinin siyaset bilimi anlamında tam anlamıyla darbecilik olduğunu fark ettiği için 'darbeyle değil seçimle yapacağım' diye ekleme yapıyor. Hiç kimse demokrasimizi çalamaz, demokrasimizi yıkamaz, siyasi sistemimize müdahale edemez." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti genel merkezinde yapılan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ve Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantılarına başkanlık etti. 2,5 saat süren MKYK toplantısından sonra MYK toplantısına geçildi. AK Parti Sözcüsü Çelik düzenlediği basın toplantısında MKYK gündemine ilişkin bilgi vererek, gazetecilerin soruları yanıtladı. ABD Başkan adayı Joe Biden'ın açıklamalarına değerlendiren Çelik, "Bu yaptığı açıklama diplomatik nezaketten tamamen uzak. Türkiye'ye geldiği zaman verdiği mesajlar çok daha farklıydı. Bu mesele bir zihniyeti göstermesi bakımından son derece önemli. Cumhurbaşkanımız onların istediği gibi Libya'da, Suriye'de, Doğu Akdeniz'de onların dediğini yapan ya da yaptıklarına sessiz kalan bir Cumhurbaşkanı olsaydı onların gözünde otokrat değil demokrat olacaktı. Biden açıklamasını yaparken, 'Ben Erdoğan'ı değiştireceğim. Bununla ilgili olarak muhalefetle iş birliği içine gireceğim ama bunu darbeyle değil seçimle yapacağım' diyor. Sözlerinin siyaset bilimi anlamında tam anlamıyla darbecilik olduğunu fark ettiği için 'darbeyle değil seçimle yapacağım' diye ekleme yapıyor. Darbe diye kullandığı kelime seçim anlamına geliyor, seçim diye kullandığı kelime darbe anlamına geliyor" diye konuştu.

'BUNUN ADI DARBECİLİKTİR'AK Parti Sözcüsü Çelik, Amerika'da Rusya'nın seçimlere müdahalesini eleştirenlerin şimdi Türkiye'deki seçimlere, demokratik süreçlere müdahale etmekten bahsettiğini kaydetti. Çelik, "Bunun ne demokratlıkla ne devlet insanlığıyla bir ilgisi yok. Bunun demokrat partinin başkan adayı tarafından ortaya koyulmuş olması da Amerikan siyaset sistemi içindeki değer krizini göstermesi bakımından önemli. Türkiye'ye kimse müdahale edemez. Demokrasimiz konusunda ne kadar kıskanç olduğumuzu, demokrasimizi ve milli iradeyi korumak konusunda ne kadar büyük bedeller ödeyeceğimizi 15 Temmuz darbe girişiminde darbecilere karşı en son gösterdik. Hiç kimse demokrasimizi çalamaz, demokrasimizi yıkamaz, siyasi sistemimize müdahale edemez. Geçmiş hükümetlerle ilgili 28 Şubat döneminde Amerika'daki belli odakların, belli aktörlerin bununla ilgili planlamalarının olduğu ortaya çıkmıştı. Bunlar ne derse desin, bunun adı darbeciliktir. Bu darbecilik peşinde koşanların da yaptıkları her zaman ellerinde kalır. Ama şunu unutmasınlar ki Türkiye ne bir sömürge ülkesidir, ne de herhangi bir devlettir" dedi.'CÜMLEYE BİR 'AMA' EKLENDİĞİNDE O CÜMLENİN TAMAMI BOŞA ÇIKAR'Bu konuda CHP'den bazı eleştirilerin geldiğini hatırlatan Çelik, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Önemli olan darbeyle ilgili söz ortaya çıktığı zaman şunun bilinmesi gerekir; Türkiye'nin seçilmiş Cumhurbaşkanını ve yönetimini hedef alan her söz, milletimizin iradesine karşı husumet besleyen bir tavırdır. Buna demokrat olan herkesin en güçlü tavrı vermesi gerekir. Bu tavır ortaya koyulurken cümleye bir 'ama' eklendiğinde o cümlenin tamamı boşa çıkar. 'Bunu kınıyoruz' dedikten sonra 'ama' diyerekten bu açıklamalar 'Erdoğan'ın işine yarıyor, Erdoğan'a yeniden destek verilmiş oluyor' gibisinden bir yaklaşım ortaya koyuldu. 'Ama' diyerek bu cümleleri kurduktan sonra sizin darbe karşıtlığınıza kimse inanmaz. ABD'de Biden'ın ve Trump'ın cümlelerini esas alarak kendi Cumhurbaşkanını eleştiriyor. Kendi Cumhurbaşkanına milletin iradesine saygı duyduğu için sahip çıkması gerekirken Biden ve Trump'ın Cumhurbaşkanımız üzerinden Amerikan seçimleriyle ilgili yaptığı tartışmayı gündeme alıp kendi ülkesinin Cumhurbaşkanını eleştiriyor. Bu kadar yabancılaşmış, benliğinden kopmuş, bu derece siyasi değerlerden boşanmış bir zihniyet çok az görülür. Gerçekten utanç vericidir."'KÜRT ÇOCUKLARI İÇİN SADECE CENAZE İSTİYORDUR'Biden'in sözlerinde Kürt vatandaşlara dönük büyük bir saldırının olduğunu söyleyen Çelik, bu saldırı ve hakaretin topyekun reddedileceğini bildirdi. Çelik şöyle devam etti: "Ne ülkemizdeki tek bir Kürt vatandaşımız ne bölgedeki tek bir Kürt çocuğu bu emperyalist siyasetin lejyoneri olmaya asla iyi gözle bakmaz. Kendi çocuklarını kendi çıkarı için savaşa göndermeyenler, Orta Doğu'nun çocuklarını kendi çıkarları için savaşlara sürdüler o çocukları yok ettiler, geleceğini kararttılar. Şimdi bunu terör örgütleri üzerinden yapıyorlar. Kim PKK/PYD'ye destek veriyorsa, PKK/PYD'ye silah gönderiyorsa Kürt çocukları için sadece cenaze, ölüm istiyordur. 'Erdoğan giderse Doğu Akdeniz'de, Libya'da istediğimiz hedeflere ulaşırız' mantığına sessiz kalanlar utansın. 'Bu Erdoğan'a yarar' diyenler utansın. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde verilmiş mücadele milletimizin topyekun mücadelesidir. Bir siyasi partinin özel mülkü değildir. Atatürk sonrasında ortaya koydukları siyasetin tamamı ne tam bağımsızlıktı ne de benzeri ilkeleri taşıyordu. Tam tersine nerede bir vesayet varsa, darbe girişimi varsa her zaman arkasında oldular. Şu soruyu sormak gerekir; siyasi tarihimizde CHP'nin desteklemediği arkasında olmadığı bir darbe girişimi var mıdır? Bir parti demokrasiyi 'ama'sız savunuyorsa kimden gelirse gelsin saygı duyarız. Türk siyaseti için kazanım olarak görürüz. Ama sırf demokrasiyi savunmak, Cumhurbaşkanımıza saldırdıkları için sürekli olarak 'ama'lı cümleler kuranların savunduğu şeyin demokrasi olmadığını iyi biliyoruz."'DARBE MİLLETİMİZİN GÖZÜNDE VATAN HAİNLİĞİDİR'"Darbe milletimizin gözünde vatan hainliğidir" diyen AK Parti Sözcüsü Çelik, "Darbe peşinde koşanların sözleri ordumuza da saldırı ve iftiradır. Türk Silahlı Kuvvetleri her ferdiyle kahraman ve vatanseverdir. Anayasanın verdiği yetkiyi kullanmaktadır. Eskiden birileri 'bizim elemanlar' diyerek birilerine darbe yaptırıyordu. Türkiye bunları aşmıştır. Bizim ordumuzda darbecilerin elamanı olacak vatan haini yoktur. Şunu herkesin bilmesi gerekir. Kahraman ordumuz demokrasiye bağlıdır. Bir darbe girişimi karşısında Türk ordusunun nasıl davranacağını görmek isteyenler Türk ordusunun teröristlere ne yaptığına baksınlar. Şu anda Libya'da kahramanca görev yapan, Türkiye'nin milli çıkarlarını koruyan, Suriye'de terörle mücadele ederek sınırlarımızın dibinde terör devleti kurulma şeklindeki denklemi paramparça etmiş olan, Doğu Akdeniz'de kahraman bir şekilde milli menfaatlerimizi koruyan ordumuzla ilgili bu tip iftiralara başvurmasın. Ordumuz Türkiye'nin hak ve menfaatleri için görevinin başındadır" diye konuştu.'KORSAN BİR ANLAŞMADIR'Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Fransa arasındaki anlaşmanın korsan bir anlaşma olduğunu ifade eden Çelik, bu anlaşmanın korsan bir anlaşma olduğunu kaydetti. Çelik, "Güney Kıbrıs Rum yönetiminin böyle bir anlaşma imzalama hakkı yoktur. Fransa Doğu Akdeniz'de tamamen provakatif bir rol üstlenmektedir. Rumlar ve Yunanlılar siz Türkiye ve KKTC ile anlaşmadan bu bölgede fiili bir durum oluşturacağınızı düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz. O Fransız da bu bölgedeki istikrar ve dengeyi umursamaz. Eğer bu bölgede barış, istikrar olacaksa bunu biz yapacağız. Bu bölgede masada görebileceğiniz en güvenilir ortak Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'dir. Fiili durum yaratarak hak ve menfaatlerimizi gasbetmek isteyenlere de verecek bir damla 'mavi vatan' suyumuz yoktur. Yunanistan yanlış bir oyun peşinde koşuyor. Diplomasi adı altında orada oynadığınız Yunan tiyatrosuna izin vermeyiz" dedi.'İSRAİL BAE ANLAŞMASI BARIŞA VE İSTİKRARA KATKI SAĞLAMAYACAK'AK Parti Sözcüsü Çelik, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) anlaşmasının hiçbir şekilde barışa ve istikrara katkı sağlamayacağını belirterek, Filistin'in içinde olmadığı çözümün sonuç almasının mümkün olmayacağını bildirdi. Çelik, "Filistin halkına sorun bakalım bu normalleşme midir? Gizli saklı hesaplar değil, Filistin halkının rızasını arayan bir yaklaşım ortaya koyulmasıgerektiğini düşünüyoruz" dedi.'İSTANBUL SÖZLEŞMESİ ÇALIŞMAMIZ DEVAM EDİYOR'AK Parti Sözcüsü Çelik, İstanbul Sözleşmesi ile ilgili tartışmaların hatırlatılması üzerine, şunları söyledi: "Onunla ilgili çalışmamız devam ediyor. Biz nezih dille kadınların hakkını ihlal etmeden söylenenleri takip ediyoruz. Burada esas olan kadını korumak ve güçlendirmekle ilgili yaklaşımla aileyi korumak arasında biz bir çelişki görmüyoruz. AK Parti aynı zamanda Türkiye'nin en güçlü kadın siyasi hareketidir. Cumhurbaşkanımızın ve AK Parti'nin yaklaşımından önce kadının kamusal alana çıkabilmesi hukuk dışı kriterlere bağlıydı. Biz buradaki eleştirileri, kaygıların hepsini değerlendirerek esas amacımızın hem kadını korumak ve güçlendirmek hem de aile kurumunu güçlü tutmak şeklinde bir yaklaşım olduğunu ortaya koyuyoruz. Türkiye burada kendi tezini ortaya koyabilecek, kendi hukukunu üretebilecek kapasite ve yeteneğe sahiptir. Bütün kadın örgütlerindeki arkadaşlarımızın görüşlerine açığız. Bizi üzen şey kadınlarımıza yönelik hakaret dili kullanılmasıdır. Bunun herhangi bir şekilde izahı olmaz. Hem kadına yönelik sözel şiddet hem fiziki şiddet konusunda maalesef siyasi değerlerle bağdaşmayacak üslup kullanan çok sayıda insan olduğunu görüyoruz. Bu çok üzücü bir şeydir. Toplumda kadınların verdiği mücadeleyle, siyasetin verdiği mücadeleyle bu konuda çok aşama kaydedilmiştir."'BURADA İŞ BİRLİĞİ İLE SUÇLANAN SİZSİNİZ'

CHP'nin Biden eleştirileriyle ilgili soru üzerine Çelik, "7 ay geçtikten sonra niye cevap veriyorsunuz' diyorlar. Bir tek CHP, AK Parti'li siyasetçileri hedef aldı. Burada iş birliği ile suçlanan sizsiniz. O zaman size sormazlar mı 'siz niye bu kadar zaman sonra cevap veriyorsunuz?' diye. Şimdi şu tartışmayı yapıyorlar; Biden bunu söyledi, Erdoğan'a yarar mı yaramaz mı? Öyle bir kafa ki demokratik duruşu kime yaradığına göre değerlendiren bir yaklaşım onlara sormak gerekir, sizinle iş birliği yaptığını söyleyen yabancı siyasetçi varken niye sustunuz? Niçin Biden'ın darbeci yaklaşımına paralel 'Erdoğan'ı seçimle ya da başka şekilde değiştireceğiz' açıklaması bir tek CHP'den geldi" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: DHA