Çelik: "(HDP'nin tutumu) Mesele hak, hürriyet, kimlik, dil meselesi değil, mesele PKK'nın ne dediği... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: : "(HDP'nin tutumu) Mesele hak, hürriyet, kimlik, dil meselesi değil, mesele PKK'nın ne dediği meselesidir onlar açısından."

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: : "(HDP'nin tutumu) Mesele hak, hürriyet, kimlik, dil meselesi değil, mesele PKK'nın ne dediği meselesidir onlar açısından." Kaynak: AA