Çelik: "(HDP'nin tutumu) Mesele hak, hürriyet, kimlik, dil meselesi değil, mesele PKK'nın ne dediği...
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: : "(HDP'nin tutumu) Mesele hak, hürriyet, kimlik, dil meselesi değil, mesele PKK'nın ne dediği meselesidir onlar açısından."
15.06.2020 18:18 | Son Güncelleme: 15.06.2020 18:53
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: : "(HDP'nin tutumu) Mesele hak, hürriyet, kimlik, dil meselesi değil, mesele PKK'nın ne dediği meselesidir onlar açısından."
Kaynak: AA