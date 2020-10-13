Çelik: "Haydut devlet Ermenistan'a karşı sesini yükseltmeyenlerin ateşkes çağrısı yapmaları hukukun...
13.10.2020 17:42 | Son Güncelleme: 13.10.2020 17:48
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Haydut devlet Ermenistan'a karşı sesini yükseltmeyenlerin ateşkes çağrısı yapmaları hukukun açık ihlalidir.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Haydut devlet Ermenistan'a karşı sesini yükseltmeyenlerin ateşkes çağrısı yapmaları hukukun açık ihlalidir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu