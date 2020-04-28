Çelik: "Hafter darbe girişiminde bulunmaya çalıştı"
AK Parti MYK toplantısı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısı devam ederken basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
28.04.2020 19:03 | Son Güncelleme: 28.04.2020 19:04
AK Parti MYK toplantısı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları
ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısı devam ederken basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. (6)
Çelik: "Hafter darbe girişiminde bulunmaya çalıştı. Libya halkının geleceği açısından BM'nin tanıdığı hükümetin arkasında durmaya devam ediyoruz."
Kaynak: AA