Çelik: "GKRY, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'yle meselelerini çözmelidir"
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
30.06.2020 19:29 | Son Güncelleme: 30.06.2020 20:18
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. (4)
Çelik: "(Batı Şeria'nın İlhakı Planı) Buna karşı dünya ayağa kalkmazsa, İsrail kademe kademe uluslararası düzenin bütün meşruiyetini yok edecektir."
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin muhatabı KKTC'dir. GKRY, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'yle meselelerini çözmelidir."
Kaynak: AA