Çelik: "(Fransa'nın Yukarı Karabağ kararı) Bu karar hukuki açıdan hükümsüzdür"
08.12.2020 18:37 | Son Güncelleme: 08.12.2020 18:43
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. (2)
Çelik: "(Fransa'nın Yukarı Karabağ kararı) Bu karar hukuki açıdan hükümsüzdür. Ama Fransa'daki devlet zihniyetini göstermesi bakımından manidardır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu