Çelik: "(Fransa'nın Yukarı Karabağ kararı) Bu karar hukuki açıdan hükümsüzdür"
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Çelik: "(Fransa'nın Yukarı Karabağ kararı) Bu karar hukuki açıdan hükümsüzdür"

08.12.2020 18:37 | Son Güncelleme: 08.12.2020 18:43

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. (2)

Çelik: "(Fransa'nın Yukarı Karabağ kararı) Bu karar hukuki açıdan hükümsüzdür. Ama Fransa'daki devlet zihniyetini göstermesi bakımından manidardır."

Çelik: '(Fransa'nın Yukarı Karabağ kararı) Bu karar hukuki açıdan hükümsüzdür'
Çelik: '(Fransa'nın Yukarı Karabağ kararı) Bu karar hukuki açıdan hükümsüzdür'
Çelik: '(Fransa'nın Yukarı Karabağ kararı) Bu karar hukuki açıdan hükümsüzdür'
Çelik: '(Fransa'nın Yukarı Karabağ kararı) Bu karar hukuki açıdan hükümsüzdür'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu

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