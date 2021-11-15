Çelik: "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hiçbir zaman yalnız kalmayacak" - Haberler
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Çelik: "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hiçbir zaman yalnız kalmayacak"

AA / Enes Kaplan - Haberler | Güncel

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu. (1)

Çelik: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hiçbir zaman yalnız kalmayacak

Çelik: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hiçbir zaman yalnız kalmayacak

Çelik: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hiçbir zaman yalnız kalmayacak

AA / Enes Kaplan - Son Dakika Haberleri

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