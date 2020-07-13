Çelik: "Fransa Cumhurbaşkanı toplu mezarların üstünü örtemez"' Çelik: "Sahiplenilmiş bir demokrasimiz var,bedeli ödenmiş bir demokrasimiz var,hak edilmiş bir demokrasimiz var" - ANKARAANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çelik: "Sahiplenilmiş bir demokrasimiz var,bedeli ödenmiş bir demokrasimiz var,hak edilmiş bir demokrasimiz var" - ANKARA ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. (3) Çelik: "Fransa Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanımızın meşru Serrac hükümetine verdiği desteği hedef alarak toplu mezarların üstünü örtemez." Kaynak: AA