Çelik: "Fransa Cumhurbaşkanı toplu mezarların üstünü örtemez"'
Çelik: "Sahiplenilmiş bir demokrasimiz var,bedeli ödenmiş bir demokrasimiz var,hak edilmiş bir demokrasimiz var" - ANKARAANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.
13.07.2020 18:58 | Son Güncelleme: 13.07.2020 20:10
Çelik:
"Sahiplenilmiş bir demokrasimiz var,bedeli ödenmiş bir demokrasimiz var,hak edilmiş bir demokrasimiz var" - ANKARA
ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. (3)
Çelik: "Fransa Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanımızın meşru Serrac hükümetine verdiği desteği hedef alarak toplu mezarların üstünü örtemez."
Kaynak: AA