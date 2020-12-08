Çelik: "Fransa açısından Türkiye karşıtlığı doğru bir politika değil"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. (3)

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Fransa'nın aldığı bu karar sembolik bile olsa tamamen hakkın yerine gelmesi, hukukun tahakkuk etmesi karşısında provokatif bir karardır."

Çelik: "Fransa açısından Türkiye karşıtlığı doğru bir politika değil, Fransa'yı giderek marjinal siyasete sıkıştıran yaklaşım."

Çelik: "(Yunanistan'a) Bu coğrafyada beraber yaşayacağız. Uzak kimselerden medet umarak Türkiye'ye dayatmada bulunmanız hiçbir şekilde sonuç almaz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu