Çelik: "Fransa açısından Türkiye karşıtlığı doğru bir politika değil"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Çelik: "Fransa açısından Türkiye karşıtlığı doğru bir politika değil"

08.12.2020 18:52 | Son Güncelleme: 08.12.2020 18:59

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. (3)

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Fransa'nın aldığı bu karar sembolik bile olsa tamamen hakkın yerine gelmesi, hukukun tahakkuk etmesi karşısında provokatif bir karardır."

Çelik: "Fransa açısından Türkiye karşıtlığı doğru bir politika değil, Fransa'yı giderek marjinal siyasete sıkıştıran yaklaşım."

Çelik: "(Yunanistan'a) Bu coğrafyada beraber yaşayacağız. Uzak kimselerden medet umarak Türkiye'ye dayatmada bulunmanız hiçbir şekilde sonuç almaz."

Çelik: 'Fransa açısından Türkiye karşıtlığı doğru bir politika değil'
Çelik: 'Fransa açısından Türkiye karşıtlığı doğru bir politika değil'
Çelik: 'Fransa açısından Türkiye karşıtlığı doğru bir politika değil'
Çelik: 'Fransa açısından Türkiye karşıtlığı doğru bir politika değil'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu

İlgili Haberler

Çelik: '(Fransa'nın Yukarı Karabağ kararı) Bu karar hukuki açıdan hükümsüzdür'
Çelik: "(Fransa'nın Yukarı Karabağ kararı) Bu karar hukuki açıdan hükümsüzdür"
Çelik: 'AK Parti'de çalışan hiçbir kardeşimizin maaşının ödenmemesi diye bir şey söz konusu değildir'
Çelik: "AK Parti'de çalışan hiçbir kardeşimizin maaşının ödenmemesi diye bir şey söz konusu değildir"
Melikgazi'de hizmet bütünlüğü ve etkinliği açısından muhtarlar toplantısı
Melikgazi'de hizmet bütünlüğü ve etkinliği açısından muhtarlar toplantısı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Hulusi Akar Meral Akşener Numan Kurtulmuş Muhsin Fahrizade
Magazin İrem Derici Cemal Hünal Demet Özdemir İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Samet Aybaba Ali Palabıyık Sergen Yalçın Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Türk Ankara Fenerbahçe Kemal Kılıçdaroğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çelik: "Fransa açısından Türkiye karşıtlığı doğru bir politika değil" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.12.2020 18:59:27. #1.14#
title