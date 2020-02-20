çelik fabrikasının hurdalığında yangın (3)
14 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜBartın Organize Sanayi Bölgesi'ndeki demir- çelik fabrikasında, hurda demirlerin bulunduğu alanda dün saat 23.00 sıralarında çıkan yangın, bugün saat 13.00 sıralarında kontrol altına alınıp, söndürüldü.
20.02.2020 13:52 | Son Güncelleme: 20.02.2020 13:53
14 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
Bartın Organize Sanayi Bölgesi'ndeki demir- çelik fabrikasında, hurda demirlerin bulunduğu alanda dün saat 23.00 sıralarında çıkan yangın, bugün saat 13.00 sıralarında kontrol altına alınıp, söndürüldü. Soğutma çalışmaları sürdürülürken, hurdalar, özel iş makineleri ile bulunduğu yerden çıkarılarak, ayrı bölüme taşındı.
Kaynak: DHA