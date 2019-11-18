Çelik: "(EYT) Sayın Cumhurbaşkanımız bu noktada son sözünü söylemiştir"
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.
18.11.2019 19:42 | Son Güncelleme: 18.11.2019 19:48
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. (8)
Kaynak: AA
Haber Videosu: Çelik: "(EYT) Sayın Cumhurbaşkanımız bu noktada son sözünü söylemiştir"