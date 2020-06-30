Çelik: "(Europol'ün terör raporu) Türkiye'nin tespitlerini teyit etmektedir"
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
30.06.2020 19:22 | Son Güncelleme: 30.06.2020 20:16
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
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AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Europol'ün terör raporu) Türkiye'nin tespitlerini teyit etmektedir. Umarız rapordan Avrupa ülkeleri gereken nasibi alır."
Kaynak: AA