Çelik: "Ermenistan işgal ettiği toprakları terk ettiği anda sorun çözülür"
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Çelik: "Ermenistan işgal ettiği toprakları terk ettiği anda sorun çözülür"

29.09.2020 18:49 | Son Güncelleme: 29.09.2020 18:55

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Çelik: "Ermenistan işgal ettiği toprakları terk ettiği anda sorun çözülür.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Çelik: "Ermenistan işgal ettiği toprakları terk ettiği anda sorun çözülür. Kimsenin Ermenistan saldırdıktan sonra Azerbaycan'a itidal tavsiye etmesi gibi bir yaklaşımı kabul edilemez."

Çelik: 'Ermenistan işgal ettiği toprakları terk ettiği anda sorun çözülür'
Çelik: 'Ermenistan işgal ettiği toprakları terk ettiği anda sorun çözülür'
Çelik: 'Ermenistan işgal ettiği toprakları terk ettiği anda sorun çözülür'
Çelik: 'Ermenistan işgal ettiği toprakları terk ettiği anda sorun çözülür'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu

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