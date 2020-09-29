Çelik: "Ermenistan işgal ettiği toprakları terk ettiği anda sorun çözülür"
29.09.2020 18:49 | Son Güncelleme: 29.09.2020 18:55
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Çelik: "Ermenistan işgal ettiği toprakları terk ettiği anda sorun çözülür.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Çelik: "Ermenistan işgal ettiği toprakları terk ettiği anda sorun çözülür. Kimsenin Ermenistan saldırdıktan sonra Azerbaycan'a itidal tavsiye etmesi gibi bir yaklaşımı kabul edilemez."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu