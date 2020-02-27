Çelik: "(Erdoğan-Putin görüşmesi) İki taraf da uygun bir tarih çalışır"
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Çelik: "(Erdoğan-Putin görüşmesi) İki taraf da uygun bir tarih çalışır"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin milletvekilleriyle bir araya geldiği kahvaltı sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

27.02.2020 14:12 | Son Güncelleme: 27.02.2020 14:15
Çelik:

Sözcüsü 'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı 'ın partisinin milletvekilleriyle bir araya geldiği kahvaltı sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. (5)

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Erdoğan-Putin görüşmesi) İki taraf da uygun bir tarih çalışır. Ama tabii Türkiye burada sınırı çizmiştir. 'Ay sonu' dediğinde yakın bir zamanda bu görüşmenin olması ve neticesinde atılacak adımın kesinleşmesi gerekir."

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Çelik: "(Erdoğan-Putin görüşmesi) İki taraf da uygun bir tarih çalışır"
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