Çelik: "(Emeklilikte Yaşa Takılanlar) Netice itibarıyla bahsedilen tedbirleri almanın ya da...
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Çelik: "(Emeklilikte Yaşa Takılanlar) Netice itibarıyla bahsedilen tedbirleri almanın ya da...

Çelik: "(Emeklilikte Yaşa Takılanlar) Netice itibarıyla bahsedilen tedbirleri almanın ya da bahsedilen politikaları uygulamanın ülkeye bir maliyeti vardır ve bu maliyet ülkenin altından kalkabileceği bir maliyet değildir.

18.11.2019 18:50 | Son Güncelleme: 18.11.2019 18:50
Çelik:

Çelik: "(Emeklilikte Yaşa Takılanlar) Netice itibarıyla bahsedilen tedbirleri almanın ya da bahsedilen politikaları uygulamanın ülkeye bir maliyeti vardır ve bu maliyet ülkenin altından kalkabileceği bir maliyet değildir.Cumhurbaşkanımız bunun altını çizmiştir."

Kaynak: AA
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