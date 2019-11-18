18.11.2019 18:50 | Son Güncelleme: 18.11.2019 18:50

Çelik: "(Emeklilikte Yaşa Takılanlar) Netice itibarıyla bahsedilen tedbirleri almanın ya da bahsedilen politikaları uygulamanın ülkeye bir maliyeti vardır ve bu maliyet ülkenin altından kalkabileceği bir maliyet değildir.Cumhurbaşkanımız bunun altını çizmiştir."

Kaynak: AA