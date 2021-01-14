Çelik: "(Ege Denizi'nde) Son 3 yılda 78 binden fazla sığınmacı zorla Türk kara sularına itilmiştir"
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Çelik: "(Ege Denizi'nde) Son 3 yılda 78 binden fazla sığınmacı zorla Türk kara sularına itilmiştir"

14.01.2021 18:27 | Son Güncelleme: 14.01.2021 18:33

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Ege Denizi'nde) Son 3 yılda 78 binden fazla sığınmacı zorla Türk kara sularına itilmiştir.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Ege Denizi'nde) Son 3 yılda 78 binden fazla sığınmacı zorla Türk kara sularına itilmiştir."

Çelik: '(Ege Denizi'nde) Son 3 yılda 78 binden fazla sığınmacı zorla Türk kara sularına itilmiştir'
Çelik: '(Ege Denizi'nde) Son 3 yılda 78 binden fazla sığınmacı zorla Türk kara sularına itilmiştir'
Çelik: '(Ege Denizi'nde) Son 3 yılda 78 binden fazla sığınmacı zorla Türk kara sularına itilmiştir'
Çelik: '(Ege Denizi'nde) Son 3 yılda 78 binden fazla sığınmacı zorla Türk kara sularına itilmiştir'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey

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