Çelik: "(Doğu Akdeniz'deki gelişmeler) Biz çatışma arayan devlet değiliz müzakere, diplomasi...
Çelik: "(Doğu Akdeniz'deki gelişmeler) Biz çatışma arayan devlet değiliz müzakere, diplomasi devletiyiz.
22.09.2020 18:35 | Son Güncelleme: 22.09.2020 18:38
Çelik: "(Doğu Akdeniz'deki gelişmeler) Biz çatışma arayan devlet değiliz müzakere, diplomasi devletiyiz. Bölge barışından kendimizi sorumlu hisseden köklü bir devletiz, bu sorumluluk içerisinde hareket ediyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen