Çelik: "(Doğu Akdeniz'deki gelişmeler) Biz çatışma arayan devlet değiliz müzakere, diplomasi...
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Çelik: "(Doğu Akdeniz'deki gelişmeler) Biz çatışma arayan devlet değiliz müzakere, diplomasi...

Çelik: "(Doğu Akdeniz'deki gelişmeler) Biz çatışma arayan devlet değiliz müzakere, diplomasi devletiyiz.

Çelik:
22.09.2020 18:35 | Son Güncelleme: 22.09.2020 18:38

Çelik: "(Doğu Akdeniz'deki gelişmeler) Biz çatışma arayan devlet değiliz müzakere, diplomasi devletiyiz. Bölge barışından kendimizi sorumlu hisseden köklü bir devletiz, bu sorumluluk içerisinde hareket ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen

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