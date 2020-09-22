Çelik: "(Doğu Akdeniz'deki gelişmeler) Biz çatışma arayan devlet değiliz müzakere, diplomasi... Çelik: "(Doğu Akdeniz'deki gelişmeler) Biz çatışma arayan devlet değiliz müzakere, diplomasi devletiyiz.

Çelik: "(Doğu Akdeniz'deki gelişmeler) Biz çatışma arayan devlet değiliz müzakere, diplomasi devletiyiz. Bölge barışından kendimizi sorumlu hisseden köklü bir devletiz, bu sorumluluk içerisinde hareket ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen