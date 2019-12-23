23.12.2019 18:26 | Son Güncelleme: 23.12.2019 18:26

Çelik: "Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin çıkarlarını hiçe sayarak fiili durum oluşturmaya çalışanlara bir kere daha hukuk ve diplomasi yoluyla cevap verilmiştir. Bunu anlamayanlara kahraman Deniz Kuvvetleri orada bayrak göstermeye devam etmektedir."

Kaynak: AA