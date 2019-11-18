Çelik: "(Doğu Akdeniz'de sondaj faaliyetleri) AB yapıcı taraf olmaktan çıktı"
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.
18.11.2019 19:15 | Son Güncelleme: 18.11.2019 19:21
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. (4)
Kaynak: AA
Haber Videosu: Çelik: "(Doğu Akdeniz'de sondaj faaliyetleri) AB yapıcı taraf olmaktan çıktı"