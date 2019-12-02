Çelik: (Diyarbakırlı anneler) "Kendilerini hiçbir zaman unutmuyoruz her zaman gündemimizdeler"
-AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklaması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.
02.12.2019 17:53 | Son Güncelleme: 02.12.2019 17:56
-AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklaması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. (2)
Kaynak: AA
Haber Videosu: Çelik: (Diyarbakırlı anneler) "Kendilerini hiçbir zaman unutmuyoruz her zaman gündemimizdeler"