Çelik: (Diyarbakırlı anneler) "Kendilerini hiçbir zaman unutmuyoruz her zaman gündemimizdeler"
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Çelik: (Diyarbakırlı anneler) "Kendilerini hiçbir zaman unutmuyoruz her zaman gündemimizdeler"

-AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklaması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

02.12.2019 17:53 | Son Güncelleme: 02.12.2019 17:56
Çelik: (Diyarbakırlı anneler)

-AK Parti Sözcüsü 'in açıklaması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. (2)

Kaynak: AA

Haber Videosu: Çelik: (Diyarbakırlı anneler) "Kendilerini hiçbir zaman unutmuyoruz her zaman gündemimizdeler"
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