Çelik: "Darbeler arasında etiketleme yapıyorsanız buradan demokratlık çıkmaz"
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Çelik: "Darbeler arasında etiketleme yapıyorsanız buradan demokratlık çıkmaz"

04.01.2021 18:47 | Son Güncelleme: 04.01.2021 18:53

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu (8) AK Parti Sözcüsü Çelik "Darbeler arasında etiketleme yapıyorsanız buradan demokratlık çıkmaz.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu (8)

AK Parti Sözcüsü Çelik "Darbeler arasında etiketleme yapıyorsanız buradan demokratlık çıkmaz."

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Darbe, milletine silah çekmektir, darbe en büyük alçaklıktır. Bitti, bunun ötesi yok, bunun 'iyisi kötüsü' yok."

Çelik: 'Darbeler arasında etiketleme yapıyorsanız buradan demokratlık çıkmaz'
Çelik: 'Darbeler arasında etiketleme yapıyorsanız buradan demokratlık çıkmaz'
Çelik: 'Darbeler arasında etiketleme yapıyorsanız buradan demokratlık çıkmaz'
Çelik: 'Darbeler arasında etiketleme yapıyorsanız buradan demokratlık çıkmaz'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu

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