Çelik: "(Darbe açıklamaları) Bu aslında TSK'ye de hakarettir"
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu (7) AK Parti Sözcüsü Çelik: "Bunlar ruh sağlığı yerinde insanlar değil. Bunlar bu ülkenin iyiliğini seven insanlar değil.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu (7)
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Bunlar ruh sağlığı yerinde insanlar değil. Bunlar bu ülkenin iyiliğini seven insanlar değil. Darbe, bir millete yapılacak en büyük kötülüktür"
Çelik: "(Darbe açıklamaları) Ordu, bunların gözünde ancak darbe yapan bir mekanizma. Bu aslında TSK'ye de hakarettir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu