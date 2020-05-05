Çelik: "Cunta çağrılarının arkasında her zaman için Yassıada rejimi vardır"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması

ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. (3)

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Cunta çağrılarının arkasında her zaman için Yassıada rejimi vardır."

Çelik: "Yassıada rejimine karşı milletin iradesinden ve Cumhuriyetimizden yana olmaya devam edeceğiz. Bir daha Yassıada rejimi asla hayata geçmeyecek"

Kaynak: AA