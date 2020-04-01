Çelik: Cumhurbaşkanlığı makamının, Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil ettiğini bilmiyor olamazlar
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Çelik: Cumhurbaşkanlığı makamının, Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil ettiğini bilmiyor olamazlar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İtalya ve İspanya'ya ülkemizin gönderdiği yardımların üzerinde 'Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı' yazmasını bazı siyasiler eleştiriyor.

01.04.2020 18:26 | Son Güncelleme: 01.04.2020 18:26
Çelik: Cumhurbaşkanlığı makamının, Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil ettiğini bilmiyor olamazlar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İtalya ve İspanya'ya ülkemizin gönderdiği yardımların üzerinde 'Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı' yazmasını bazı siyasiler eleştiriyor. Cumhurbaşkanlığı makamının Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil ettiğini bu siyasiler bilmiyor olamazlar" dedi.

AK Partili Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, dünya çapında tehdit oluşturan koronavirüs salgınıyla mücadele ederken en önemli cevapların tedbirlere uymakla ve dayanışma yoluyla verildiğini bildirdi. Ülkelerin kendi içindeki dayanışması kadar dünya çapında bir dayanışmanın da çok önemli olduğunu kaydeden Çelik, "Bir kere daha görüldü ki, dünyanın herhangi bir yerinde çıkan salgından kimse sınırlarını kapatarak korunamaz. Zengin ülke, fakir ülke meselesi değil mesele, tüm dünya aynı cevabı verebilecek kapasitede olmalıdır. Bu da ancak dayanışma yoluyla olur. O nedenle ulusal tedbirleri almak kadar uluslararası dayanışmanın parçası olmak da önemlidir. Uluslararası dayanışmanın parçası olmadan bir ülkenin kendi vatandaşlarını koruma tedbirleri de eksik kalır. Çünkü salgın her yere ulaşıyor. Uluslararası dayanışmanın parçası olmak insanlığın mücadelesine destek olmak olduğu kadar kendi ulusal mücadelemizi de güçlendirir" dedi.

'YARDIMLAR MİLLETİMİZ VE DEVLETİMİZ ADINA YAPILMAKTA'

Çelik, Türkiye'nin kendi tedbirlerini alıp, uluslararası mücadeleye de katkıda bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"İtalya ve İspanya'ya ülkemizin gönderdiği yardımların üzerinde 'Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı' yazmasını bazı siyasiler eleştiriyor. Cumhurbaşkanlığı makamının Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil ettiğini bu siyasiler bilmiyor olamazlar. Bilmiyorlarsa durumları vahimdir. Yardım kolilerinin üzerinde Cumhurbaşkanlığı Forsu ile beraber olan bayrağımızı görmemekte ısrar etmek, maalesef siyasi hastalık üretmeye bugünlerde bile ara vermemenin bir neticesidir. Bütün bu yardımlar milletimiz ve devletimiz adına yapılmaktadır. 'Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı' milletimizi ve devletimizi temsil etmektedir. Bu hem insanlığın mücadelesine katkıdır, hem de bizim ulusal mücadelemizin tamamlayıcısıdır. Milletimizin birbiri ile dayanışma arzusunun Cumhurbaşkanımız tarafından bir milli dayanışmaya dönüştürülmesini eleştiren siyasilerinki de aynı siyasi hastalığın parçasıdır. Bugün dayanışma içinde olmayacaksak ne zaman olacağız."

'GURUR DUYMALIYIZ'"Cumhurbaşkanımızın açıkladığı, devletin destek paketlerinin yanı sıra fert fert, ev ev dayanışmamızdan daha doğal ne olabilir" diyen Çelik, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Vatandaşlarımızın birbiriyle dayanışma ruhuyla ve yarışıyla gurur duymalıyız. Bugünler temel insani değerleri olduğu gibi temel siyasi ahlak değerlerini de yeniden hatırlama günleri olmalıdır. İnsana ve hayata sahip çıkan her meşru çaba çok kıymetlidir. Virüs salgınıyla uğraşırken dünyanın çeşitli yerlerinde olduğu gibi ülkemizde de siyasi hastalık üretmeye ara vermeyenler olması üzücüdür. Bunlarla mücadele de gereklidir. İnsanı yücelten siyaset zamanıdır şimdi." 

ANKARA,


Kaynak: DHA

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