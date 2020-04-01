Çelik: Cumhurbaşkanlığı makamının, Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil ettiğini bilmiyor olamazlar
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Politika ›› Çelik: Cumhurbaşkanlığı makamının, Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil ettiğini bilmiyor olamazlar - Haber
AK Parti, İspanya, Türkiye, İtalya, Politika

Çelik: Cumhurbaşkanlığı makamının, Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil ettiğini bilmiyor olamazlar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İtalya ve İspanya'ya ülkemizin gönderdiği yardımların üzerinde 'Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı' yazmasını bazı siyasiler eleştiriyor.

01.04.2020 18:16 | Son Güncelleme: 01.04.2020 18:16
Çelik: Cumhurbaşkanlığı makamının, Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil ettiğini bilmiyor olamazlar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İtalya ve İspanya'ya ülkemizin gönderdiği yardımların üzerinde 'Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı' yazmasını bazı siyasiler eleştiriyor. Cumhurbaşkanlığı makamının Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil ettiğini bu siyasiler bilmiyor olamazlar" dedi.

AK Partili Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, dünya çapında tehdit oluşturan koronavirüs salgınıyla mücadele ederken en önemli cevapların tedbirlere uymakla ve dayanışma yoluyla verildiğini bildirdi. Ülkelerin kendi içindeki dayanışması kadar dünya çapında bir dayanışmanın da çok önemli olduğunu kaydeden Çelik, "Bir kere daha görüldü ki, dünyanın herhangi bir yerinde çıkan salgından kimse sınırlarını kapatarak korunamaz. Zengin ülke, fakir ülke meselesi değil mesele, tüm dünya aynı cevabı verebilecek kapasitede olmalıdır. Bu da ancak dayanışma yoluyla olur. O nedenle ulusal tedbirleri almak kadar uluslararası dayanışmanın parçası olmak da önemlidir. Uluslararası dayanışmanın parçası olmadan bir ülkenin kendi vatandaşlarını koruma tedbirleri de eksik kalır. Çünkü salgın her yere ulaşıyor. Uluslararası dayanışmanın parçası olmak insanlığın mücadelesine destek olmak olduğu kadar kendi ulusal mücadelemizi de güçlendirir" dedi.

'YARDIMLAR MİLLETİMİZ VE DEVLETİMİZ ADINA YAPILMAKTA'Çelik, Türkiye'nin kendi tedbirlerini alıp, uluslararası mücadeleye de katkıda bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti: "İtalya ve İspanya'ya ülkemizin gönderdiği yardımların üzerinde 'Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı' yazmasını bazı siyasiler eleştiriyor. Cumhurbaşkanlığı makamının Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil ettiğini bu siyasiler bilmiyor olamazlar. Bilmiyorlarsa durumları vahimdir. Yardım kolilerinin üzerinde Cumhurbaşkanlığı Forsu ile beraber olan bayrağımızı görmemekte ısrar etmek, maalesef siyasi hastalık üretmeye bugünlerde bile ara vermemenin bir neticesidir. Bütün bu yardımlar milletimiz ve devletimiz adına yapılmaktadır. 'Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı' milletimizi ve devletimizi temsil etmektedir. Bu hem insanlığın mücadelesine katkıdır, hem de bizim ulusal mücadelemizin tamamlayıcısıdır. Milletimizin birbiri ile dayanışma arzusunun Cumhurbaşkanımız tarafından bir milli dayanışmaya dönüştürülmesini eleştiren siyasilerinki de aynı siyasi hastalığın parçasıdır. Bugün dayanışma içinde olmayacaksak ne zaman olacağız."'GURUR DUYMALIYIZ'"Cumhurbaşkanımızın açıkladığı, devletin destek paketlerinin yanı sıra fert fert, ev ev dayanışmamızdan daha doğal ne olabilir" diyen Çelik, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Vatandaşlarımızın birbiriyle dayanışma ruhuyla ve yarışıyla gurur duymalıyız. Bugünler temel insani değerleri olduğu gibi temel siyasi ahlak değerlerini de yeniden hatırlama günleri olmalıdır. İnsana ve hayata sahip çıkan her meşru çaba çok kıymetlidir. Virüs salgınıyla uğraşırken dünyanın çeşitli yerlerinde olduğu gibi ülkemizde de siyasi hastalık üretmeye ara vermeyenler olması üzücüdür. Bunlarla mücadele de gereklidir. İnsanı yücelten siyaset zamanıdır şimdi." 


Kaynak: DHA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Bilim Kurulu üyesi, önümüzdeki 4-5 günü işaret edip sevindiren haberi verdi Haber
Bilim Kurulu üyesi, önümüzdeki 4-5 günü işaret edip sevindiren haberi verdi
Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Çok sık tüketiyorsunuz Haber
Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Çok sık tüketiyorsunuz
Ülkesine virüsü bulaştıran kadın: Beni öldürün, çocuklarıma dokunmayın Haber
Ülkesine virüsü bulaştıran kadın: Beni öldürün, çocuklarıma dokunmayın
Teftiş sırasında vatandaşları azarlayan Vali'ye tepki yağıyor Haber
Teftiş sırasında vatandaşları azarlayan Vali'ye tepki yağıyor
1 ayda satacağı ürünü koronavirüs nedeniyle 2 günde sattı! Haber
1 ayda satacağı ürünü koronavirüs nedeniyle 2 günde sattı!
İmamoğlu, Soylu'nun 'Başka bir devlet oluşturmak istiyorsunuz' sözlerine yanıt verdi Haber
İmamoğlu, Soylu'nun "Başka bir devlet oluşturmak istiyorsunuz" sözlerine yanıt verdi
10 ülkede henüz koronavirüs vakası tespit edilmedi
10 ülkede henüz koronavirüs vakası tespit edilmedi
'Erkekten hemşire mi olur' diyerek otobüsten yolcu indiren şoför kendini savundu: Daha önce görmediğim bir kart gösterdi
'Erkekten hemşire mi olur' diyerek otobüsten yolcu indiren şoför kendini savundu: Daha önce görmediğim bir kart...
'Koronavirüsten öldü' denilen çocuğun, üvey anne şiddetinden hayatını kaybettiği ortaya çıktı
'Koronavirüsten öldü' denilen çocuğun, üvey anne şiddetinden hayatını kaybettiği ortaya çıktı
Tartıştığı komşusunu öldüren, kendi annesini de bıçaklayan kişi intihar etti
Tartıştığı komşusunu öldüren, kendi annesini de bıçaklayan kişi intihar etti
Son Dakika: LPG'ye 95 kuruş indirim geldi
Son Dakika: LPG'ye 95 kuruş indirim geldi
Beşiktaş'ta, yeni sözleşmeler için üst limit 1 milyon euro
Beşiktaş'ta, yeni sözleşmeler için üst limit 1 milyon euro
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Taciz iddiasıyla suçlanan şahıs, polisleri görünce kendisini eve kilitledi
Taciz iddiasıyla suçlanan şahıs, polisleri görünce kendisini eve kilitledi
Trabzonspor'da Badou Ndiaye ameliyat oldu
Trabzonspor'da Badou Ndiaye ameliyat oldu
Bodrum'da aç kalan domuzlar, ilçe merkezine indi
Bodrum'da aç kalan domuzlar, ilçe merkezine indi
Polis, koronavirüs yasağını hiçe sayıp kahvehanede oturan 26 kişiye para cezası kesti
Polis, koronavirüs yasağını hiçe sayıp kahvehanede oturan 26 kişiye para cezası kesti
İngiltere'de koronavirüsten en genç ölüm gerçekleşti! 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
İngiltere'de koronavirüsten en genç ölüm gerçekleşti! 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Somalili diplomat 'Türkiye mazlumların dostudur' dedi ve kampanyaya 1 maaşını bağışladı
Somalili diplomat "Türkiye mazlumların dostudur" dedi ve kampanyaya 1 maaşını bağışladı
DEVA Partisi'nde Ali Babacan'ın A Takımı belli oldu
DEVA Partisi'nde Ali Babacan'ın A Takımı belli oldu
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulanan kent sayısı 21'e yükseldi
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulanan kent sayısı 21'e yükseldi
Tramvay yolunda ata binerken görüntülenen genç: At beni kaçırdı
Tramvay yolunda ata binerken görüntülenen genç: At beni kaçırdı
Polis, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak evi kumarhaneye çeviren 6 kişiye para cezası kesti
Polis, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak evi kumarhaneye çeviren 6 kişiye para cezası kesti
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs salgınıyla ilgili kurallara uyulmazsa daha sıkı tedbirler alınabilir
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs salgınıyla ilgili kurallara uyulmazsa daha sıkı tedbirler...
Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 880 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 880 bini aştı
'Solunum cihazı istemiyorum, gençler için kullanın' diyen 90 yaşındaki kadın koronavirüsten hayatını kaybetti
"Solunum cihazı istemiyorum, gençler için kullanın" diyen 90 yaşındaki kadın koronavirüsten hayatını kaybetti
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle Mart ayı ihracatı yüzde 17'lere gerileyecek
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle Mart ayı ihracatı yüzde 17'lere gerileyecek
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Süpermen kostümü giyen vatandaş, İstanbul sokaklarında koronavirüse karşı uyarı yaptı
Süpermen kostümü giyen vatandaş, İstanbul sokaklarında koronavirüse karşı uyarı yaptı
Son Dakika: NATO, koronavirüs salgını nedeniyle acil toplanıyor
Son Dakika: NATO, koronavirüs salgını nedeniyle acil toplanıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Süleyman Soylu Abdülhamit Gül Fahrettin Altun İçişleri Bakanı Mehmet Cahit Turhan
Magazin Seda Sayan Ebru Polat Dilan Çıtak Recep Tayyip Erdoğan
Spor Fatih Terim Lionel Messi Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla Polis Milli Wuhan İngiltere
Şu an buradasınız: Çelik: Cumhurbaşkanlığı makamının, Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil ettiğini bilmiyor olamazlar - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2020 19:36:05. #1.14#
title