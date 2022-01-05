Çelik: "(Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milletvekilleriyle bir araya gelmesi) Sahada nasıl bir strateji ile yürüneceği konusunda bir yol haritasının ortaya... - Haberler
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Çelik: "(Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milletvekilleriyle bir araya gelmesi) Sahada nasıl bir strateji ile yürüneceği konusunda bir yol haritasının ortaya...

AA / Mesut Tankulu - Haberler | Güncel

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezi önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezi önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. (1)

"2023'e doğru giderken tüm stratejilerin ortak akılla belirlenmesi bakımından yeni yılda bu toplantıların yapılması hem önümüzdeki dönemki çalışmaların belirlenmesi kodlanması açısından hem de bundan sonra sahada nasıl bir strateji ile yürüneceği konusunda bir yol haritasının bir eylem planının ortaya çıkmasını sağlayacak"

Çelik: (Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milletvekilleriyle bir araya gelmesi) Sahada nasıl bir strateji ile yürüneceği konusunda bir yol haritasının ortaya...

Çelik: (Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milletvekilleriyle bir araya gelmesi) Sahada nasıl bir strateji ile yürüneceği konusunda bir yol haritasının ortaya...

Çelik: (Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milletvekilleriyle bir araya gelmesi) Sahada nasıl bir strateji ile yürüneceği konusunda bir yol haritasının ortaya...

Son dakika... Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu: (2)

Son dakika... Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu: (2)

AA / Mesut Tankulu - Son Dakika Haberleri

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