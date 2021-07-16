Çelik: CHP sözcüsü 15 Temmuz direnişini itibarsızlaştırmaya çalışıyor
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Çelik: CHP sözcüsü 15 Temmuz direnişini itibarsızlaştırmaya çalışıyor

Çelik: CHP sözcüsü 15 Temmuz direnişini itibarsızlaştırmaya çalışıyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "FETÖ'nün 15 Temmuz'da hedefinin Sayın Cumhurbaşkanımız olduğunu ve Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla milletimizin darbeye topyekun direndiğini çok iyi bilen CHP Sözcüsü, aklı sıra 15 Temmuz direnişini itibarsızlaştırmaya çalışıyor" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "FETÖ'nün 15 Temmuz'da hedefinin Sayın Cumhurbaşkanımız olduğunu ve Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla milletimizin darbeye topyekun direndiğini çok iyi bilen CHP Sözcüsü, aklı sıra 15 Temmuz direnişini itibarsızlaştırmaya çalışıyor" dedi.

AK Partili Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, muhtıraları kağıt parçasına çeviren, her türlü vesayeti milletin üzerinden söküp atan siyasetlere liderlik etttiğini kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın darbe girişiminin olduğu 15 Temmuz gecesi ölüme karşı milletle beraber yürüyen bir lider olduğunu vurgulayan Çelik, şu ifadelerde bulundu: "O gece darbecilerin en büyük hedefi Cumhurbaşkanımızdı. FETÖ doğrudan Cumhurbaşkanımızın ve ailesinin hayatını hedef almıştı. Genel Başkanı 15 Temmuz gecesi darbecilerin yol vermesiyle kaçan CHP Sözcüsü, hiç yüzü kızarmadan Cumhurbaşkanımızın o gece 'uçan sarayında konforlu şekilde semalarda dolaştığını' söylüyor. CHP Sözcüsünün bu ifadesi bir siyasi ifade değildir. Ahlak dışı bir düşmanlıktır. CHP, tarihi boyunca darbelerin savunucusu olmuştur, 15 Temmuz darbe girişimi başarısız olunca da milletimizin şanlı direnişini 'itibarsızlaştırma' kampanyasını yürütmüştür ve halen yürütmektedir. FETÖ'nün 15 Temmuz'da hedefinin Sayın Cumhurbaşkanımız olduğunu ve Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla milletimizin darbeye topyekun direndiğini çok iyi bilen CHP Sözcüsü, aklı sıra 15 Temmuz direnişini itibarsızlaştırmaya çalışıyor. Cumhurbaşkanımıza bu söyledikleri siyasi muhalefet değil, Yassıada zihniyetinin yansıması olan bir husumettir. Darbecilerin hedefindeki Cumhurbaşkanımıza bu şekilde iftira atılmasının başka bir manası yoktur. Darbecilerin hedefindeki Türkiye Cumhurbaşkanı'nı bu şekilde hedef alan sözler siyaset değildir; Türkiye Cumhurbaşkanı'na düşmanlık edenlerin tercümanlığıdır. Darbecilere söyleyecek sözü olmayanlar ve milletimizin Cumhurbaşkanımız liderliğinde direnişini televizyonda seyredenler milletimizden özür dilemelidir."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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