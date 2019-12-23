Çelik: "CHP geçmişteki genel başkanları zamanında hiçbir zaman bu şekilde gayri milli bir duruş...
Haberler » Güncel » Çelik: "CHP geçmişteki genel başkanları zamanında hiçbir zaman bu şekilde gayri milli bir duruş... - Haber

Çelik: "CHP geçmişteki genel başkanları zamanında hiçbir zaman bu şekilde gayri milli bir duruş...

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, basın toplantısı düzenledi.

23.12.2019 19:48 | Son Güncelleme: 23.12.2019 19:52
Çelik:

Sözcüsü 'in konuşması

ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, basın toplantısı düzenledi. (5)

Çelik: " ( ile mutabakat muhtırası) CHP geçmişteki genel başkanları zamanında hiçbir zaman bu şekilde gayri milli bir duruş sergilememişti"

Çelik: "Milli çıkarlarımızın korunması için Akdeniz başta olmak üzere herhangi bir yerde açık ve aleni bir şekilde Türkiye'ye karşı bir organizasyon kurulmak isteniyorsa diplomasi ise diplomasi, sert güç unsurlarını kullanmak gerekiyorsa sert güç unsurları kullanılır."

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Çelik: "CHP geçmişteki genel başkanları zamanında hiçbir zaman bu şekilde gayri milli bir duruş...
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler