: Çelik: "CHP geçmişteki genel başkanları zamanında hiçbir zaman bu şekilde gayri milli bir duruş...

23.12.2019 19:48 | Son Güncelleme: 23.12.2019 19:52

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması

ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, basın toplantısı düzenledi. (5)

Çelik: " (Libya ile mutabakat muhtırası) CHP geçmişteki genel başkanları zamanında hiçbir zaman bu şekilde gayri milli bir duruş sergilememişti"

Çelik: "Milli çıkarlarımızın korunması için Akdeniz başta olmak üzere herhangi bir yerde açık ve aleni bir şekilde Türkiye'ye karşı bir organizasyon kurulmak isteniyorsa diplomasi ise diplomasi, sert güç unsurlarını kullanmak gerekiyorsa sert güç unsurları kullanılır."

Kaynak: AA

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