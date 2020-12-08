Çelik - CHP'deki taciz iddiaları
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Çelik - CHP'deki taciz iddiaları

08.12.2020 19:29 | Son Güncelleme: 08.12.2020 19:36

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. (6)

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(CHP'deki taciz iddiaları) 'Alice harikalar diyarında' lafına verilecek en iyi cevap, partinizin içinden geçmekte olduğu bu alaca karanlık karşısındaki suskunluğunuzdur. Bu bir kabusa dönmüş. Dolayısıyla bu kurumsal suskunluktan bir an evvel vazgeçmeniz gerekiyor."

Çelik - CHP'deki taciz iddiaları
Çelik - CHP'deki taciz iddiaları
Çelik - CHP'deki taciz iddiaları
Çelik - CHP'deki taciz iddiaları

Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu

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