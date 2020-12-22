Çelik: "(Cezaevinde çıplak arama iddiaları) Arama prosedürleri AİHM ve AYM kararlarına, diğer içtihatlara uygun yapılıyor ve her gün denetleniyor."
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Çelik: "(Cezaevinde çıplak arama iddiaları) Arama prosedürleri AİHM ve AYM kararlarına, diğer içtihatlara uygun yapılıyor ve her gün denetleniyor."

22.12.2020 18:47 | Son Güncelleme: 22.12.2020 18:50
Çelik:

Çelik: "(Cezaevinde çıplak arama iddiaları) Arama prosedürleri AİHM ve AYM kararlarına, diğer içtihatlara uygun yapılıyor ve her gün denetleniyor.

Çelik: "(Cezaevinde çıplak arama iddiaları) Arama prosedürleri AİHM ve AYM kararlarına, diğer içtihatlara uygun yapılıyor ve her gün denetleniyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten

Manşet Haberler

Son Dakika Haberleri

Çelik: "(Cezaevinde çıplak arama iddiaları) Arama prosedürleri AİHM ve AYM kararlarına, diğer içtihatlara uygun yapılıyor ve her gün denetleniyor."AİHM'nin kararı sonrası Demirtaş'tan ilk açıklama: Bu karar beni mutlu etmedi, aksine üzdüAK Parti'li Durmuşoğlu ile Taşkın, Sarıkamış şehitlerini andıAK Parti Sözcüsü Çelik: "Radikalizmin, saldırganlığın Ermenistan'ı getirdiği yer, net bir şekilde çöküştür."MHP'li Osmanağaoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi faaliyetlerini eleştirdi AçıklamasıSon Dakika: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması gerektiğine hükmettiMetropoll'ün anketine göre Kürt seçmenin %29,3'ü AK Parti'ye, %32'si HDP'ye oy veriyorKılıçdaroğlu'ndan AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık'a çağrı: Ya özür dile ya da istifa etSon dakika haberi! Başkan Sandıkçı: "Canik yatırımların merkezi olacak"MAK Danışmanlık son anket sonuçlarını paylaştı! MHP ve HDP baraj altında kalıyorSon dakika haber... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Endonezya Cumhurbaşkanı Widodo ve Savunma Bakanı Subianto ile görüştüSon dakika... Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kazakbayev, Büyükelçi Fırat'ı kabul ettiSon dakika haber | AK Parti Malatya Milletvekili Çalık, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldıSon dakika haberleri | İçişleri Bakanı Soylu'dan Yunanistan'ın göçmenlere insanlık dışı muamelesine tepki
Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Meral Danış Beştaş Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Acun Ilıcalı Burak Özçivit Mehmet Ali Erbil
Spor Arda Turan Ozan Tufan Okan Buruk Ersun Yanal Sergen Yalçın
Tüm Haberler Adana Beşiktaş İngiltere Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çelik: "(Cezaevinde çıplak arama iddiaları) Arama prosedürleri AİHM ve AYM kararlarına, diğer içtihatlara uygun yapılıyor ve her gün denetleniyor." | Haberler.com Politika
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.12.2020 18:50:28. #1.15#
title