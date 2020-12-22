Çelik: "(Cezaevinde çıplak arama iddiaları) Arama prosedürleri AİHM ve AYM kararlarına, diğer içtihatlara uygun yapılıyor ve her gün denetleniyor."
22.12.2020 18:47 | Son Güncelleme: 22.12.2020 18:50
Çelik: "(Cezaevinde çıplak arama iddiaları) Arama prosedürleri AİHM ve AYM kararlarına, diğer içtihatlara uygun yapılıyor ve her gün denetleniyor.
Çelik: "(Cezaevinde çıplak arama iddiaları) Arama prosedürleri AİHM ve AYM kararlarına, diğer içtihatlara uygun yapılıyor ve her gün denetleniyor."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten