Çelik: "Bunların yazılımında demokrasi bir virüstür, muhtırayı ise bir aşı olarak kabul ederler"
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Çelik: "Bunların yazılımında demokrasi bir virüstür, muhtırayı ise bir aşı olarak kabul ederler"

Anadolu Ajansı / Engin Çorlu - Haberler | Güncel

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. (2)

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Bunların yazılımında demokrasi bir virüstür, muhtırayı ise bir aşı olarak kabul ederler."

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Böylesi bir bildiri karşısında, 'Buna bu kadar tepki vermeye ne gerek var' diye konuşanlar esasında geçmişteki geleneği sürdürerek demokratik iklimi zehirleme teşebbüsünün bir parçası haline geliyorlar."

Çelik: 'Bunların yazılımında demokrasi bir virüstür, muhtırayı ise bir aşı olarak kabul ederler'
Çelik: 'Bunların yazılımında demokrasi bir virüstür, muhtırayı ise bir aşı olarak kabul ederler'
Çelik: 'Bunların yazılımında demokrasi bir virüstür, muhtırayı ise bir aşı olarak kabul ederler'
Çelik: 'Bunların yazılımında demokrasi bir virüstür, muhtırayı ise bir aşı olarak kabul ederler'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu

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