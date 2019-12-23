Çelik: "Bundan sonra Türkiye bu mülteci akınını tek başına karşılayamaz"
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, basın toplantısı düzenledi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması
ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, basın toplantısı düzenledi. (6)
Çelik: "(İdlib) Tekrar bir mülteci akınının orada hareketlendiği bilgisi geliyor. Bundan sonra Türkiye bu mülteci akınını tek başına karşılayamaz."
Çelik: "Bundan sonra mülteci meselesinin Türkiye'den çok müttefiklerimizin meselesi haline geleceğini açık bir şekilde ifade ediyoruz."