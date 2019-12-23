Çelik: "Bundan sonra Türkiye bu mülteci akınını tek başına karşılayamaz"
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Çelik: "Bundan sonra Türkiye bu mülteci akınını tek başına karşılayamaz"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, basın toplantısı düzenledi.

23.12.2019 19:43 | Son Güncelleme: 23.12.2019 19:47
Çelik:

Sözcüsü 'in konuşması

ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, basın toplantısı düzenledi. (6)

Çelik: "(İdlib) Tekrar bir mülteci akınının orada hareketlendiği bilgisi geliyor. Bundan sonra bu mülteci akınını tek başına karşılayamaz."

Çelik: "Bundan sonra mülteci meselesinin Türkiye'den çok müttefiklerimizin meselesi haline geleceğini açık bir şekilde ifade ediyoruz."

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Çelik: "Bundan sonra Türkiye bu mülteci akınını tek başına karşılayamaz"
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