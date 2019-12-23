: Çelik: "Bundan sonra Türkiye bu mülteci akınını tek başına karşılayamaz"

23.12.2019 19:43 | Son Güncelleme: 23.12.2019 19:47

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması

ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, basın toplantısı düzenledi. (6)

Çelik: "(İdlib) Tekrar bir mülteci akınının orada hareketlendiği bilgisi geliyor. Bundan sonra Türkiye bu mülteci akınını tek başına karşılayamaz."

Çelik: "Bundan sonra mülteci meselesinin Türkiye'den çok müttefiklerimizin meselesi haline geleceğini açık bir şekilde ifade ediyoruz."

Kaynak: AA

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