Çelik: "Bu teklifi kabul edemeyiz"

17.08.2019 13:53

Sinop Memur-Sen üyeleri tarafından gerçekleştirilen toplantıda yeni toplu sözleşme teklifinin kabul edilebilir olmadığı belirtildi.

Memur-Sen Sinop Şube Başkanlığında düzenlenen toplantıda, 5. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri sonucu hayal kırıklığına uğradı. Memurlar, kamu görevlilerinin standardını yükseltecek teklif beklerken, karşılarına çıkan teklifin büyük skandal olduğunu belirtti ve yeni teklif istedi.

Memur-Sen Sinop Şube Başkanı Ramazan Çelik, "Herkesin yakından takip ettiği 5. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri, 1 Ağustos günü gerçekleştirilen ilk oturumla başladı. Kamu İşvereni, teklifimizi toplu sözleşme masasına tam 22 gün gecikmeli sunduğu ve kamuoyuna duyurduğu teklif, gecikmeyi unutturacak kadar vahim bir içeriğe ve eksikliklere sahip" dedi.

Açıklamalarının devamında Çelik, "Kamu İşvereninin teklifi; 'teklif gecikti' siteminin ve tepkisinin ötesinde 'teklif geçiştirildi', 'masa önemsizleştirildi' ve 'alın terimiz değersizleştirildi' tespitlerini ifade etmeyi ve buna dayalı tepkileri hayata geçirmeyi hem gerekli hem de haklı hale getirmiştir. Toplu sözleşme sürecine dair sitem ve tepki cümlelerinin sayısının ve dozunun yükselmesi; kamu işvereninin masaya geç teklif sunma gayretinin ve sunduğu teklifin garabetinin semeresi olarak görülmelidir. Kamu işveren heyetinin geç kalmış ve geçiştirmeye odaklanmış teklifinin içeriğinde; bize teklif edilmesi bir tarafa masanın çevresinde dahi terennüm edilmemesi gereken oranlar ve rakamlar yer alıyor" diye konuştu. - SİNOP

Kaynak: İHA