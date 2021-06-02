Çelik Boru ve Eklentileri Malzemeleri Mal Alım İşi

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ÇELİK BORU VE EKLENTİLERİ MALZEMELERİ MAL ALIM İŞİ İhale Dosyasını İndirin

ÇELİK BORU VE EKLENTİLERİ MALZEMELERİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

Yapılacağı yer: Yenişehir Mah. İpekyolu üzeri no: 150 Silopi belediye başkanlığı

Tarihi ve saati: 23. 06. 2021 - 14: 30

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Kaynak: Habermetre