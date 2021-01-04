Çelik: "(Boğaziçi Üniversitesine rektör ataması) Bir insanın siyasi kimliğinin olması suç değildir"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Çelik: "(Boğaziçi Üniversitesine rektör ataması) Bir insanın siyasi kimliğinin olması suç değildir"

04.01.2021 18:55 | Son Güncelleme: 04.01.2021 19:03

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu (9) AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Boğaziçi Üniversitesine rektör ataması) Bir insanın siyasi kimliğinin olması suç değildir.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu (9)

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Boğaziçi Üniversitesine rektör ataması) Bir insanın siyasi kimliğinin olması suç değildir."

Çelik: "Boğaziçi Üniversitesi şu grubun ya da bu grubun değil, milletimizin."

Çelik: "(Boğaziçi Üniversitesi'ne atama) Kayyum diyerek belli kesimlerin dilini kullanıp siyasallaştırdığınız zaman söylediğinizin manası kalmaz"

Çelik: '(Boğaziçi Üniversitesine rektör ataması) Bir insanın siyasi kimliğinin olması suç değildir'
Çelik: '(Boğaziçi Üniversitesine rektör ataması) Bir insanın siyasi kimliğinin olması suç değildir'
Çelik: '(Boğaziçi Üniversitesine rektör ataması) Bir insanın siyasi kimliğinin olması suç değildir'
Çelik: '(Boğaziçi Üniversitesine rektör ataması) Bir insanın siyasi kimliğinin olması suç değildir'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Mustafa Şentop Süleyman Soylu Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Hülya Avşar Bülent Ersoy Eser Yenenler
Spor Fatih Terim Ömer Bayram Güven Yalçın Mesut Bakkal Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Ocak Beşiktaş Otomobil Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çelik: "(Boğaziçi Üniversitesine rektör ataması) Bir insanın siyasi kimliğinin olması suç değildir" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.1.2021 19:03:42. #1.15#
title