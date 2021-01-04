Çelik: "(Boğaziçi Üniversitesine rektör ataması) Bir insanın siyasi kimliğinin olması suç değildir"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu (9) AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Boğaziçi Üniversitesine rektör ataması) Bir insanın siyasi kimliğinin olması suç değildir.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu (9)

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Boğaziçi Üniversitesine rektör ataması) Bir insanın siyasi kimliğinin olması suç değildir."

Çelik: "Boğaziçi Üniversitesi şu grubun ya da bu grubun değil, milletimizin."

Çelik: "(Boğaziçi Üniversitesi'ne atama) Kayyum diyerek belli kesimlerin dilini kullanıp siyasallaştırdığınız zaman söylediğinizin manası kalmaz"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu