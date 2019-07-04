Çelik: "(BM'nin YPG/PKK ile imzaladığı eylem planı) Hukuk dışı şekilde BM organının bir terörist...

Çelik: "(BM'nin YPG/PKK ile imzaladığı eylem planı) Hukuk dışı şekilde BM organının bir terörist...

Çelik: "(BM'nin YPG/PKK ile imzaladığı eylem planı) Hukuk dışı şekilde BM organının bir terörist grupla bir araya gelmesi başlı başına bir sorundur.

Çelik:

Çelik: "(BM'nin YPG/PKK ile imzaladığı eylem planı) Hukuk dışı şekilde BM organının bir terörist grupla bir araya gelmesi başlı başına bir sorundur."

Kaynak: AA
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