Çelik: "Bir iktidarı seçimle göndermeyi istemek her muhalefetin demokratik hakkıdır"
05.05.2020 18:31 | Son Güncelleme: 05.05.2020 18:35
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması
ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. (2)
Çelik: "Bir iktidarı seçimle göndermeyi istemek her muhalefetin hakkıdır. 'Başka yollarla gidecek' demek millete karşı silah çekmenin referansıdır."
Kaynak: AA