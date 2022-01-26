Çelik: "Bir belediye başkanının saatlerini restoranda geçirmesi kriz yönetimi açısından büyük bir zaaf oluşturur" - Haberler
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Çelik: "Bir belediye başkanının saatlerini restoranda geçirmesi kriz yönetimi açısından büyük bir zaaf oluşturur"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklaması ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklaması ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. (3)

Çelik: Bir belediye başkanının saatlerini restoranda geçirmesi kriz yönetimi açısından büyük bir zaaf oluşturur

Çelik: Bir belediye başkanının saatlerini restoranda geçirmesi kriz yönetimi açısından büyük bir zaaf oluşturur

Çelik: Bir belediye başkanının saatlerini restoranda geçirmesi kriz yönetimi açısından büyük bir zaaf oluşturur

AA / Kıvanç Gürbüz - Son Dakika Haberleri

Ömer Çelik, AK Parti, Güncel, Haber

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