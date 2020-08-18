Çelik: "(Biden'ın sözleri) Hiç kimse demokrasimizi çalamaz"
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısı devam ederken basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
18.08.2020 18:49 | Son Güncelleme: 18.08.2020 18:55
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısı devam ederken basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.(2)
AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Biden'in sözleri) Bunun Demokrat Parti'nin başkan adayı tarafından ortaya koyulmuş olması Amerikan siyaset sistemindeki değer krizini göstermesi bakımından önemli."
AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Biden'ın sözleri) Hiç kimse demokrasimizi çalamaz, demokrasimizi yıkamaz, hiç kimse siyasi sistemimize müdahale edemez."
Kaynak: AA