Çelik: "(Bazı emekli amirallerin açıklaması) MYK'mız kayıtsız ve şartsız bir şekilde bu bildiriye karşıdır"
Anadolu Ajansı / Engin Çorlu - Haberler | Güncel
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. (1)
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(Bazı emekli amirallerin açıklaması) MYK'miz kayıtsız ve şartsız bir şekilde bu bildiriye karşıdır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu