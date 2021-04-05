Çelik: "(Bazı emekli amirallerin açıklaması) MYK'mız kayıtsız ve şartsız bir şekilde bu bildiriye karşıdır"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.