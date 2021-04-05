Çelik: "(Bazı emekli amirallerin açıklaması) MYK'mız kayıtsız ve şartsız bir şekilde bu bildiriye karşıdır"
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Çelik: "(Bazı emekli amirallerin açıklaması) MYK'mız kayıtsız ve şartsız bir şekilde bu bildiriye karşıdır"

Anadolu Ajansı / Engin Çorlu - Haberler | Güncel

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. (1)

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(Bazı emekli amirallerin açıklaması) MYK'miz kayıtsız ve şartsız bir şekilde bu bildiriye karşıdır."

Çelik: '(Bazı emekli amirallerin açıklaması) MYK'mız kayıtsız ve şartsız bir şekilde bu bildiriye karşıdır'
Çelik: '(Bazı emekli amirallerin açıklaması) MYK'mız kayıtsız ve şartsız bir şekilde bu bildiriye karşıdır'
Çelik: '(Bazı emekli amirallerin açıklaması) MYK'mız kayıtsız ve şartsız bir şekilde bu bildiriye karşıdır'
Çelik: '(Bazı emekli amirallerin açıklaması) MYK'mız kayıtsız ve şartsız bir şekilde bu bildiriye karşıdır'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu

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