Çelik: "Batı Şeria'nın İsrail yönetimince ilhakı konusunu şiddetle reddediyoruz" AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi.

(6)

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Filistin'e, halkına karşı atılacak son adım, tüm adımların toplamından daha vahşi bir adımdır. ABD'de bu adıma karşı seslerin yükselmesinden memnuniyet duyuyoruz."

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Batı Şeria'nın İsrail yönetimince ilhakı konusunu şiddetle reddediyoruz, bütün dünyayı bir kere daha uyarıyoruz."

Kaynak: AA