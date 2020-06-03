Çelik: "Batı Şeria'nın İsrail yönetimince ilhakı konusunu şiddetle reddediyoruz"
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi.
03.06.2020 19:26 | Son Güncelleme: 03.06.2020 19:33
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi.
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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Filistin'e, halkına karşı atılacak son adım, tüm adımların toplamından daha vahşi bir adımdır. ABD'de bu adıma karşı seslerin yükselmesinden memnuniyet duyuyoruz."
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Batı Şeria'nın İsrail yönetimince ilhakı konusunu şiddetle reddediyoruz, bütün dünyayı bir kere daha uyarıyoruz."
Kaynak: AA