Çelik bariyer minibüse ok gibi saplandı

07.02.2020 16:42 | Son Güncelleme: 07.02.2020 16:43

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kontrolden çıkan minibüs çelik bariyere saplandı. Çelik bariyerin bir tarafından girip diğer tarafından çıktığı minibüs içinden geçen bariyer boyunca yaklaşık 30 metre gittikten sonra lastiği patladığı için durabildi. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.



Kaza, Antalya-Alanya D-400 Karayolu Manavgat Çevreyolu Side köprülü kavşak çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bahattin Dede'nin kullandığı 07 ACK 798 plakalı minibüs, Side köprülü kavşağı yan yolda Alanya istikametine seyir halindeyken, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki çelik bariyerlere çarptı. Sağ ön farının bulunduğu bölgeden minibüsün içine giren çelik bariyer, minibüsün yaklaşık 30 metre ilerlemesine engel olamadı. Minibüs sabit bariyer hattı boyunca içinde bariyerle 30 metre gittikten sonra lastiğinin patlaması nedeniyle durabildi.



Kimsenin burnunun kanamadığı kazanın ardından trafik ekiplerinin bilgi vermesinin ardından olay yerine gelen 5 kişilik Karayolları ekibi, kaza yerinde yaptığı incelemelerin ardından kaza yapan araç sahiplerine kendilerinin yapabileceği bir şey olmadığını, itfaiye çağırarak bariyeri kestirmeleri gerektiğini söyledi. Bu sırada olay yerinin yakınındaki bir işletmeden anahtar getiren trafik polisi cıvataları sökerek aracın bulunduğu yerden çıkmasını engelleyen bariyeri sökmeye başladı. Trafik polisinin çabası ve araç sahiplerinin ısrarı üzerine Karayolları görevlileri de bariyerin sökülmesi için çalışma başlattı. Her kafadan bir sesin ve önerinin çıktığı çalışma yaklaşık 1 saat sürdü. 1 saatlik çalışmanın ardından bariyerler söküldü ve kamyonet çekiciye yüklenerek olay yerinden kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA