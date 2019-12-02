Çelik: "Barış Pınarı Harekatının bu denli eleştirilmesini asla dostça ve iyi niyetli bulmayız"
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Çelik: "Barış Pınarı Harekatının bu denli eleştirilmesini asla dostça ve iyi niyetli bulmayız"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

02.12.2019 19:14 | Son Güncelleme: 02.12.2019 19:17
Çelik:

Sözcüsü 'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. (9)

Kaynak: AA

Haber Videosu: Çelik: "Barış Pınarı Harekatının bu denli eleştirilmesini asla dostça ve iyi niyetli bulmayız"
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