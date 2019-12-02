Çelik: "Barış Pınarı Harekatının bu denli eleştirilmesini asla dostça ve iyi niyetli bulmayız"
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.
02.12.2019 19:14 | Son Güncelleme: 02.12.2019 19:17
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. (9)
Kaynak: AA
Haber Videosu: Çelik: "Barış Pınarı Harekatının bu denli eleştirilmesini asla dostça ve iyi niyetli bulmayız"