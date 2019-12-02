Çelik: "(Barış Pınarı Harekatı'nı yapan Türkiye, NATO'dan yardım bekleyemez) diyecek en son ülke...
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.
02.12.2019 17:42 | Son Güncelleme: 02.12.2019 17:47
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. (3)
Kaynak: AA
Haber Videosu: Çelik: "(Barış Pınarı Harekatı'nı yapan Türkiye, NATO'dan yardım bekleyemez) diyecek en son ülke...