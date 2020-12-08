Çelik: "Avrupa demokrasisi, Türkiye'ye borçludur"
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Çelik: "Avrupa demokrasisi, Türkiye'ye borçludur"

08.12.2020 18:59 | Son Güncelleme: 08.12.2020 19:05

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. (4)

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Avrupa demokrasisi, Türkiye'ye borçludur. Buna karşın Türkiye'ye yaptırım dili kullanmak tamamen akıl tutulmasıdır."

Çelik: "Avrupa Birliği açısından ilk 5 mesele olarak hangi meseleleri sayarsanız, Türkiye olmadan Avrupa Birliği'nin bunu yönetmesi mümkün değil."

Çelik: "AB sağduyulu davranmalı. Sağduyulu davranırken de Türkiye ile diplomatik mekanizmaları çalıştırmalı. Yapmaması gereken yaptırım dili kullanmak"

Çelik: 'Avrupa demokrasisi, Türkiye'ye borçludur'
Çelik: 'Avrupa demokrasisi, Türkiye'ye borçludur'
Çelik: 'Avrupa demokrasisi, Türkiye'ye borçludur'
Çelik: 'Avrupa demokrasisi, Türkiye'ye borçludur'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu

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