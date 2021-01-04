Çelik: "Aşı olanın hemen maskesini çıkarması ya da tedbirlerden uzaklaşması gibi bir durum söz konusu olamaz"
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Çelik: "Aşı olanın hemen maskesini çıkarması ya da tedbirlerden uzaklaşması gibi bir durum söz konusu olamaz"

04.01.2021 18:22 | Son Güncelleme: 04.01.2021 18:27

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Çelik: "Aşı olanın hemen maskesini çıkarması ya da tedbirlerden uzaklaşması gibi bir durum söz konusu olamaz. Antikor oluşana kadar bu tedbirlere devam edilmesi gerekiyor.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Çelik: "Aşı olanın hemen maskesini çıkarması ya da tedbirlerden uzaklaşması gibi bir durum söz konusu olamaz. Antikor oluşana kadar bu tedbirlere devam edilmesi gerekiyor. Nitekim mutasyona uğrayan virüsten bahsediliyor. Burada spekülasyonlardan uzak durup, Bilim Kurulu'nun tavsiyelerine göre bu sürecin takip edilmesinde fayda vardır."

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Kim Avrupa Birliği içinde Türkiye karşıtlığından bahsediyorsa muhakkak şekilde Avrupa'nın geleceğini yok etmek istiyordur."

Çelik: 'Aşı olanın hemen maskesini çıkarması ya da tedbirlerden uzaklaşması gibi bir durum söz konusu olamaz'
Çelik: 'Aşı olanın hemen maskesini çıkarması ya da tedbirlerden uzaklaşması gibi bir durum söz konusu olamaz'
Çelik: 'Aşı olanın hemen maskesini çıkarması ya da tedbirlerden uzaklaşması gibi bir durum söz konusu olamaz'
Çelik: 'Aşı olanın hemen maskesini çıkarması ya da tedbirlerden uzaklaşması gibi bir durum söz konusu olamaz'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu

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