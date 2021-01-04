Çelik: "Aşı olanın hemen maskesini çıkarması ya da tedbirlerden uzaklaşması gibi bir durum söz konusu olamaz"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Çelik: "Aşı olanın hemen maskesini çıkarması ya da tedbirlerden uzaklaşması gibi bir durum söz konusu olamaz. Antikor oluşana kadar bu tedbirlere devam edilmesi gerekiyor.